Після пожежі на нафтобазі в Севастополі у російських військових "високий ступінь тривожності".

Підрив логістики ворога – один з елементів підготовки до масштабного наступу ЗСУ.

Про це під час телемарафону розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що після пожежі на нафтобазі в Севастополі у російських військових "високий ступінь тривожності", тому вони намагаються евакуювати свої сім'ї та по можливості й самі виїжджають з Криму.

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"Ми вже зауважували, що вони (окупанти – УНІАН) переорієнтовуються на пункти базування в бік Новоросійська, тому що в Севастопольських бухтах не відчувають спокою і не відчувають того сталого логістичного забезпечення... Те, що підірвана логістика ворога, – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати", – підкреслила Гуменюк.

Вибухи на нафтобазі в Севастополі

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу Збройних сил України, в результаті масштабної пожежі, яка спалахнула 29 квітня на нафтобазі поблизу Козачої бухти в Севастополі, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. У зв’язку з цим містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

Також у Генштабі пояснили, що ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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