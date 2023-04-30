За його словами, екіпажі кораблів самі проситимуться на бойове чергування.

Кораблям Чорноморського флоту РФ зараз буде трохи безпечніше знаходитись на бойовому чергуванні, ніж у бухтах Севастополя.

Про це в ефірі каналу "Ми - Україна" заявив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. За її словами, екіпажі бойових кораблів самі проситимуться в море.

"Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трошечки безпечніше, ніж знаходитися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама "бавовна" має риси "зростати" і в морській воді", — наголосив він.

За його словами, ворог боїться, оскільки знає, що в української армії є засоби вогневого ураження, якщо вони спробують наблизитися до наших берегів.

Паніка у Криму - останні новини

Вночі 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя пролунав потужний вибух, потім сталася велика пожежа.

Пізніше окупаційна влада визнала, що невідомі безпілотники вдарили по їхній нафтобазі. Пожежі присвоїли 4-й клас, росіяни залучили до гасіння навіть потяг. За словами окупантів, Севастополь було атаковано нібито шістьма китайськими БПЛА, тільки два долетіли до нафтобази.

Згодом "бавовну" прокоментували в ГУР - там вибухи назвали "карою Божою" за кривавий удар російських терористів по багатоповерхівці в Умані. Як розповів представник розвідки Андрій Юсов, сьогодні в Севастополі згоріло близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів окупантів.

Вранці Генштаб підтвердив, що знищено нафтобазу ЧФ РФ. Саме там заправляли кораблі, що запускали ракети по Україні. У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії".

Вас також можуть зацікавити новини: