Наразі він перебуває у свого знайомого.

Громадянин США Суеді Мурекезі, якого затримали росіяни в Херсоні у червні, а потім випустили на свободу, не може виїхати з окупованого Донецька, оскільки не має при собі документів.

Про це Мурекезі розповів в інтерв’ю The Guardian. Сам американець та його близькі друзі й родичі стверджують, що він не брав участі у бойових діях в Україні.

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"Російській владі стало зрозуміло, що я не маю жодного стосунку до бойових дій, але вони все одно тримали мене у в'язниці", – сказав він журналістам.

Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в’язниці в Донецьку, але він не зміг виїхати, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.

"Я дуже радий, що я на волі. Але я не знаю, що робити далі. Росіяни так і не повернули мені мій паспорт, і я відчуваю себе тут, як у пастці", – прокоментував американець.

Представник Державного департаменту США заявив The Guardian, що їм "відомо про повідомлення" про затримання Мурекезі, але відмовився від подальших коментарів, пославшись на "міркування конфіденційності".

"Громадяни США в Україні, які потребують допомоги, повинні зв'язатися з Державним департаментом, використовуючи контактну інформацію, доступну на нашому вебсайті", – додав представник американського відомства.

Сам Мурекезі зараз живе у знайомого в Донецьку й сподівається, що зможе потрапити додому до Різдва.

Затримання американського військового

Мурекезі був затриманий 10 червня російськими військами в Херсоні, де він проживав більше трьох років. Він провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, які воювали на боці України.

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