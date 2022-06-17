У американської влади поки немає "вагомих підстав" вважати, що Росія взяла їх у полон, кажуть у Держдепартаменті.

Президента США Джо Байдена проінформували про трьох зниклих безвісти в Україні американців.

Про це повідомляє CNN.

"Мене поінформували. Ми не знаємо, де вони, але хочу ще раз повторити: американці не повинні зараз їхати в Україну. Я повторю ще раз: американці не повинні зараз їхати в Україну", - сказав Байден перед від'їздом з Білого дому в штат Делавер.

Він додав, що влада перебуває на зв'язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо цього тижня.

Зникнення Дрюка, Хьюна і Курпасі в Україні: що відомо

У четвер спікер Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що у Сполучених Штатів є інформація про трьох американських добровольців, що зникли під час бойових дій в Україні.

Раніше цього тижня стало відомо, що пропали американські військові - 39-річний Олександр Дрюк і 27-річний Енді Хьюн. Ім'я третього зниклого в Держдепартаменті не назвали.

Третій військовий із США, якого Держдепартамент ідентифікував як зниклого безвісти в Україні - ветеран морської піхоти США Греді Курпасі. Про це його дружина повідомила журналістам.

Російські ЗМІ опублікували фото і відео з двома американцями, нібито захопленими в полон в Україні. Передбачається, що це Хьюн і Дрюк.

Банні Дрюк, мати одного зі зниклих військових, повідомила CNN, що Державний департамент США наразі не може перевірити справжність матеріалів російських пропагандистів.

Прайс повідомляв, що США поки не зв'язуються з Росією з приводу зниклих громадян. У американської влади, за його словами, поки немає "вагомих підстав" вважати, що Росія взяла їх у полон.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив CNN у п'ятницю, що йому нічого не відомо про двох американських військових, що зникли в Україні.

"Ні, ми нічого про це не знаємо", — сказав Пєсков.

Засуджені до страти: історія взятих "ДНР" в полон британських військових

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до смертної кари разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Прес-секретарка МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Великобританія повинна вести діалог з "ДНР".

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона наголосила, що іноземці є військовополоненими.

У США також заявили, що стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликали Росію дотримуватися норм гуманітарного права.

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