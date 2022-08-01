Серед них військові та волонтер.

У так званій "ДНР" вирішили "судити" ще 5 взятих у полон іноземних громадян.

Як повідомляє російська служба BBC, "верховний суд ДНР" отримав нову "справу" щодо 5 осіб.

Це Векослав Пребег з Хорватії, Джон Хардінг, Ділан Хілі і Ендрю Хілл з Великобританії, Матіас Густавссон зі Швеції.

Окупанти цинічно заявляють, що всі взяті в полон входили в полк "Азов". Їм пред'являють звинувачення в найманстві.

Що відомо про взятих в полон?

35-річний Ендрю Хілл - член Інтернаціонального легіону оборони України. Спікер легіону Дам'єн Магру повідомлявпро його зникнення 13 червня. Тоді його доля не була відома. Згодом російські пропагандисти показували по телебаченню Хілла з перев'язаною лівою рукою та імпровізованою пов'язкою на голові.

22-річний волонтер Ділан Хілі зник 25 квітня разом з іншим волонтером, 45-річним Полом Юрі (помер у полоні). Волонтери, як зазначив співзасновник некомерційної організації Presidium Network, з якою вони співпрацювали, пропали 25 квітня. Вони готували евакуацію мирних мешканців з району на південь від Запоріжжя.

Російські пропагандисти стверджували, що Хілл і Хілі були були взяті в полон на заводі Ілліча в Маріуполі і в Миколаївській області відповідно. Їм були висунуті звинувачення на початку липня.

55-річний британець Джон Хардінг потрапив у полон у Маріуполі. Це сталося в травні. Російські пропагандисти також знімали з ним відео, де він розповідав, що був парамедиком з 2018 року і нібито був членом полку "Азов". У ролику він звертався до прем'єра Бориса Джонсона і заявляв, що йому може загрожувати смертна кара.

Векослав Пребег воював на боці ЗСУ в Маріуполі. Взяття його в полон МЗС Хорватії підтвердило 7 травня. Російські пропагандисти публікували з ним відео, на яких хорват повторював російські фейки про "нацистів" в полку "Азов".

Інформації про Матіаса Густавссона, що потрапив у полон, у відкритих джерелах немає.

Як писав УНІАН, раніше окупантами в "ДНР" британці (28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер) та громадянин Марокко Сааудун Брахім були засуджені до смертної кари. Двоє з них оскаржили вирок.

За словами спікера інтернаціонального легіону Дам'єна Магру, наприкінці липня їх перевезли на Донбас, ймовірно, для винесення вироку у вигляді смертної кари.

Також раніше стало відомо про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні. Це 39-річний Олександр Дрюк, 27-річний Енді Хьюн і 35-річний Суеді Мурекезі.

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