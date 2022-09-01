Родина загиблого зібрала кошти, аби повернути тіло загиблого героя додому.

На війні в Україні загинув громадянин Великобританії Крейг Макінтош, який працював медиком.

Про це повідомляє Sky News.

У коментарі до збору коштів, створеного для доставки його тіла додому, його сестра Лорна Макінтош повідомила, що Крейг загинув "при виконанні службових обов'язків" 24 серпня.

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"Наш брат хоробро зголосився поїхати в Україну як медик, щоб допомогти врятувати життя в цій країні, що роздирається війною. При виконанні службових обов'язків, допомагаючи іншим, він загинув. Ця самовіддана людина в даний час застрягла в морзі в Україні, і немає жодної допомоги, щоб повернути його додому. Він віддав своє життя, щоб врятувати інших, і йому потрібно повернутися додому. ... Будь ласка, допоможіть повернути нашого героя додому", - написала вона.

За її словами, доставка його тіла до Великобританії буде коштувати близько 4000 фунтів стерлінгів. Ці кошти вже зібрані на платформі GoFundMe.

Представник МЗС повідомив інформаційному агентству PA, що відомство "підтримує сім'ю британця, який загинув в Україні, і знаходиться в контакті з місцевою владою".

Як писав УНІАН, раніше окупантами в "ДНР" британці (28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер) і громадянин Марокко Сааудун Брахім були засуджені до смертної кари. Двоє з них оскаржили вирок.

За словами спікера інтернаціонального легіону Дам'єна Магру, наприкінці липня їх перевезли на Донбас, ймовірно, для винесення вироку у вигляді смертної кари.

На початку серпня в так званій "ДНР" вирішили "судити" ще 5 взятих у полон іноземних громадян. Це Векослав Пребег з Хорватії, Джон Хардінг, Ділан Хілі і Ендрю Хілл з Великобританії, Матіас Густавссон зі Швеції.

Також раніше стало відомо про трьох американських добровольців, зниклих під час бойових дій в Україні. Це 39-річний Олександр Дрюк, 27-річний Енді Хьюн і 35-річний Суеді Мурекезі.

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