ЗСУ вибивають з позицій кадрових російських військових та ув'язнених із загонів "Штурм-Z".

За добу ЗСУ домоглися деяких успіхів в районі Бахмута. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили вели обмежені наступи в районі Берхівки в 6 км на північний захід від міста.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті наголошується, що ЗСУ просунулися на 1,8 км в ширину і 1,2 км в глибину вздовж західного берега Північно-Донецького каналу на захід від Андріївки (10 км на північний захід від Бахмута) і витіснили підрозділи 57-ї російської мотострілецької бригади (5-а загальновійськова армія, Східний військовий округ) і ув'язнених, які воюють у складі бригади "Штурм-Z", зі своїх позицій.

Крім того, аналітик зазначили, що російські війська провели низку обмежених наземних атак уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але успіху не мали. За деякими даними, ЗСУ просунулися в районі Водяного (7 км на північний захід від Авдіївки).

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Ситуація в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті давно залишалася дуже напруженою. Однак в останні кілька днів почала з'являтися інформація про те, що українським силам вдається досягти успіхів у цьому місті.

ЗСУ вимотали найманців ПВК "Вагнер" і вони були змушені піти з міста. Їх замінили кадровими військовими ЗС РФ і чеченськими загонами.

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