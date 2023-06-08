Командувач ЗСУ показав відео як воїни 77-ї бригади ДШВ знищують танк окупантів, котрі маскували його сміттям.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіхи і продовжують рух.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

"Сили оборони мають успіхи і продовжують рух. Оборонна операція триває, ворог намагається зупинити наші сили, але отримує по зубах", - зазначає він.

Сирський показав як воїни 77-ї бригади ДШВ знищують танк окупантів. На відео видно як окупанти накидали на башню танку різного сміття, маскуючи його, і заховали за будинком, але наші розвідники його знайшли і прицільним попаданням знищили.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку - останні новини

Як повідомляв сьогодні УНІАН, за даними 3-тьої окрема штурмової бригади, сили оборони України просунулись у глибину лінії фронту на понад 1, 2 кілометри на Бахмутському напрямку.

В оприлюдненому сьогодні звіті Інституту вивчення війни (ISW) сказано, що російські окупанти перекидають свої резерви в Бахмут для підготовки глибокоешелонованої оборони. Крім того, російські війська втрачають позиції на флангах Бахмута.

Як зазначили аналітики, за деякими даними в даний час ЗСУ ведуть контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки і в районі Берхівки, а також на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки.

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