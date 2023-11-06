Європа та США бояться затягування конфлікту.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розкритикували тиск щодо переговорів України з РФ як "шкідливий і контрпродуктивний".

"ISW продовжує оцінювати, що зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з Росією є шкідливим і контрпродуктивним, доки Путін зберігає свої максималістські цілі та вірить, що він може досягти їх на полі бою", – наголосили в звіті ISW.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не буде вести переговори з Росією до повної деокупації наших територій. 4 листопада американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з агресором для припинення війни.

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Відповідні "делікатні" обговорення нібито відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. В розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Водночас, за словами джерел, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Як зазначається, ці обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і вони не зможуть продовжувати надавати допомогу Україні.

Чиновники переконані, що Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться "терміновіші дискусії про мирні переговори". При цьому публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.

Війна в Україні - переговори з Росією

Як відомо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що з РФ не можна вести переговори про мир, оскільки вони потрібні ворогові, щоб втягнути українську сторону в багаторічний процес.

Наприкінці жовтня словацький прем'єр Роберт Фіцо зробив резонансну заяву щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою. "Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату", - сказав він тоді.

Подоляк пояснив, що після 600 днів війни в Європі абсолютно точно розуміють - "Україна не дозволить Росії кудись йти".

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