Києву необхідно вести переговори зі своїми партнерами, зазначили в Офісі президента.

У Європі зрозуміли, що Україна не дозволить РФ рухатися далі, і тепер можна міркувати про якісь ефемерні матерії.

Такою думкою поділився радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк в ефірі каналу "FreeДом", коментуючи заяву новообраного прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про мирні переговори з РФ.

"Тут два підвисновки таких - перше, спокійно ставимося до будь-яких публічних дискусійних заяв тих чи інших представників різних політичних еліт різних, різних національних політичних еліт - вони орієнтуються на свій електорат, вони орієнтуються на свій внутрішній політичний порядок денний", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що після 600 днів війни в Європі абсолютно точно розуміють - "Україна не дозволить Росії кудись йти".

"...ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо на початку війни всі думали, що Росія швидко захопить Україну і потім буде загрожувати... європейським країнам..., то зараз вони чітко розуміють, що Україна нікуди Росію вже не пропустить,... і далі можна спокійно міркувати про якісь там ефемерні матерії, ну і відповідно вести дискусії, що важливіше - шматок ковбаси на столі сьогодні з більшою жирністю чи сметани з вищою жирністю, ну, чи гарантії того, що все-таки є певні глобальні правила, за якими всі мають жити і строго їх дотримуватися", - поділився радник.

На його думку, на це варто реагувати спокійно. "...треба вести переговори з нашими партнерами, у нас є хороша, виражена проукраїнська коаліція, куди входять багато європейських країн, в тому числі вони точно розуміють, що потрібно робити з точки зору подальших подій і по лінії фронту і в цілому підтримки України, і відповідно вони це будуть продовжувати робити...", - додав Подоляк.

Переговори Україна - Росія можливі чи ні: що відомо

Повідомлялося, що на початку повномасштабної війни проходили переговори між представниками України і Росії, але російська сторона на час переговорів навіть відмовилася від припинення вогню.

Пізніше Київ вирішив, що не буде вести з Москвою переговорів. Михайло Подоляк говорив, що з РФ не можна вести переговори про мир, оскільки вони ворогові потрібні для того, щоб втягнути українську сторону в багаторічний процес обговорення і паралельно з цим вбивати нас і фізично, і політично.

Наприкінці жовтня Роберт Фіцо зробив резонансну заяву щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою. "Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату", - сказав словацький прем'єр.

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