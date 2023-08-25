На думку аналітиків, це була велика стратегічна втрата для РФ.

Смерть Євгена Пригожина відкриває перспективу боротьби за контроль над бізнес-імперією "Вагнера". Це також викличе розкол серед бойовиків між прагматиками, які готові приєднатись до російської армії, та ультранаціоналістами, які вже демонструють свій гнів у соцмережах.

"Я вважаю можливим, що багато в чому це стане безголовим середовищем типу "Гри престолів" або "Сопрано", де у нас є конкуруючі менші фракції та менші уламки "Вагнера", — сказав Ендрю Борен, виконавчий директор відділу розвідки загроз фірми Flashpoint і колишнього співробітника розвідки США, якого цитує Reuters.

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Він назвав загибель Пригожина стратегічною втратою для Росії. Водночас аналітик лондонського аналітичного центру RUSI та автор книги "Росія в Африці" Самуель Рамані також переконаний, що втрата ПВК під командуванням її засновника стане негативною стороною для Путіна у країнах Африки.

"Він втрачає багато особистих контактів, які Пригожин зумів культивувати на цьому континенті, включно з тими контактами, які були б необхідні для експорту золота та діамантів із таких країн, під які потрапили санкції, як Малі та Центральноафриканська Республіка", — пояснив Рамані.

У виданні нагадали, що того ж дня коли загинув Пригожин, російські ЗМІ повідомили й про усунення голови російських ВПС Сергія Суровікіна. Згідно з непідтвердженими даними, він був під слідством за причетність до бунту Пригожина.

На думку Рамані, крах двох чоловіків, яких вважали двома найефективнішими особами у веденні війни у РФ, може завадити Москві проводити стійкі наступальні операції в наступному році. Він додав, що, якщо за смерть Пригожина відповідає Путін, це свідчить про готовність російського президента до жорстоких репресій.

"Але це також свідчить про вразливість, тому що йому потрібно застосувати силу зараз, щоб придушити цих ультранаціоналістів, яких він раніше міг заспокоїти, включивши їх у свою коаліцію. І це погано говорить про стійкість Путіна після 2024 року", - зазначив аналітик.

Експерт з Росії в Університеті Ла Троуб у Мельбурні Роберт Хорват також оцінює позицію Путіна як крихку.

"Проблема вбивства Пригожина полягає в тому, що це ризикує спровокувати акти помсти з боку десятків тисяч найманців ПВК "Вагнера" — загартованих у боях ветеранів та засуджених злочинців, які воювали під прапором "Вагнера"... Це також ризикує привернути нове увагу до популістської кампанії Пригожина, його засудження виправдання режимом війни та величезної прірви, що розділяє легковажних дітей правлячої еліти від дітей простих людей, які поверталися з України в трунах", — сказав він.

Смерть Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 серпня під російським містом Твер впав літак, в якому перебував Пригожин.

За однією з версій, літак Пригожина збила російська ППО, однак американська розвідка припускає, що на борту могла бути бомба.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що смерть очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина є початком процесу транзиту влади в Росії.

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