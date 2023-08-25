Версію про те, що літак з ватажком "Вагнера" був збитий ППО, у спецслужбі вважають малоймовірною.

Розвідка США підтвердила, що очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Як пише The Wall Street Journal, в американській спецслужбі вважають, що це сталося унаслідок вибуху бомби на борту літака.

За інформацією видання, літак, на борту якого знаходився куратор ПВК "Вагнер", не був збитий ракетою класу "земля-повітря". Таку версію у розвідці США назвали "неможливою".

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Спецслужби США схильні вважати те, що сталося в небі над Тверською областю, цілеспрямованою диверсією.

Загибель Пригожина - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин.

Через добу після аварії подію прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Він відбувся формальними фразами, зокрема, висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

Про загибель Пригожина є кілька версій. Згідно з однією з них, борт збила Російська ППО. Крім того, одне неназване джерело вважає, що борт міг збити російський багатоцільовий винищувач Су-35.

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