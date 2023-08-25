За його словами, Путін втрачає керованіість країною.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що смерть очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина є початком процесу транзиту влади в Росії.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він зазначив, що "бунт" найманців у червні не міг відбуватися без підтримки російських силових структур.

"Пригожин не був божевільним, щоб він сам вирішив влаштувати цей марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони зупинили його. Більше того, все, що відбувається, ще матиме наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які відбуватимуться в Росії", — наголосив секретар РНБО.

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За його словами, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, втрачає керованість країною.

"І я ще раз можу наголосити, що фрагментація Росії почалася і вона вже йде. Коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, це велика помилка. І їм потрібно зрозуміти, що це станеться незалежно від їхнього бажання", — додав Данілов.

Він також спростував думку про те, що вбивство Пригожина зміцнить владу Путіна.

"Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну. Якщо в Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так", — підсумував секретар РНБО.

Смерть Пригожина - що відомо

Ввечері 23 серпня під російським містом Твер розбився літак, в якому перебував Євген Пригожин. Через добу після аварії подію прокоментував і сам Путін, якого багато хто звинувачує у вбивстві очільника ПВК. Він відбувся формальними фразами: висловив співчуття рідним жертв і назвав Пригожина "талановитим бізнесменом".

Колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл припустив, що Пригожина могла вбити "бомба у ящику з вином".

За оцінкою ISW, приватна військова компанія "Вагнер" більше не існуватиме як квазінезалежна структура.

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