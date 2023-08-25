Смерть важка приватної військової кампанії "Вагнер" Євгена Пригожина матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "вагнерівців". Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.
Розвідка відзначає, що 23 серпня рівно через два місяці після заколоту групи "Вагнера", пов'язаний з цією групою бізнес-літак Embraer розбився неподалік міста Твер, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджувала, що десятеро людей на борту літака загинули, у тому числі власник "Вагнера" Євген Пригожин.
"Поки немає визначальних доказів, що Пригожин був на борту, і він відомий тим, що вживав виняткові заходи безпеки. Однак, досить імовірно, що він насправді мертвий", - повідомляє розвідка.
"Смерть Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", - наголошується у повідомленні.
Зокрема, як відзначає розвідка, його особисті характерні риси гіперактивності, виключної зухвалості, спрямованості на результат і надмірної жорстокості впливали на "вагнерівців", і малоймовірно, що наступник може з ними зрівнятися.
"Вакуум лідерства буде поглиблюватися після повідомлень, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули", - сказано у повідомленні.
Загибель Пригожина - деталі
Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин.
За однією з версій, літак Пригожина збила російська ППО. Водночас розвідка США вважає цю версію малоймовірною. На думку американців, на борту могла бути бомба.