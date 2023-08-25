Наступник Пригожина навряд чи матиме схожі характерні риси лідерства, які були притаманні Пригожину.

Смерть важка приватної військової кампанії "Вагнер" Євгена Пригожина матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "вагнерівців". Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Розвідка відзначає, що 23 серпня рівно через два місяці після заколоту групи "Вагнера", пов'язаний з цією групою бізнес-літак Embraer розбився неподалік міста Твер, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджувала, що десятеро людей на борту літака загинули, у тому числі власник "Вагнера" Євген Пригожин.

"Поки немає визначальних доказів, що Пригожин був на борту, і він відомий тим, що вживав виняткові заходи безпеки. Однак, досить імовірно, що він насправді мертвий", - повідомляє розвідка.

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"Смерть Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, як відзначає розвідка, його особисті характерні риси гіперактивності, виключної зухвалості, спрямованості на результат і надмірної жорстокості впливали на "вагнерівців", і малоймовірно, що наступник може з ними зрівнятися.

"Вакуум лідерства буде поглиблюватися після повідомлень, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули", - сказано у повідомленні.

Загибель Пригожина - деталі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин.

За однією з версій, літак Пригожина збила російська ППО. Водночас розвідка США вважає цю версію малоймовірною. На думку американців, на борту могла бути бомба.

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