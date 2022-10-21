Росіяни намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення, зауважила Гуменюк.

Росія поширює фейки про нібито постраждалих цивільних внаслідок нічного обстрілу Антонівського мосту біля Херсона.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити", - наголосила Гуменюк. Відео дня

Також вона припустила, що переодягнутися у цивільний одяг могли самі російські окупанти.

"Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так. Вони навіть бирки зі спортивних костюмів забувають зрізати", - вважає Гуменюк.

Новий обстріл Антонівського мосту

У ніч на 21 жовтня на Антонівському мосту прогриміли нові вибухи.

Згідно з ранковим повідомленням Генштабу, уражено 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Російські пропагандисти вигадали, що переправа була цивільна, і що внаслідок ударів є нібито загиблі серед мирного населення. Водночас у мережі вказали на логічні розбіжності у заявах росіян, оскільки на час "прильотів" ця переправа уже була закрита для транспорту цивільних.

Відомо про потерпілих серед кремлівських пропагандистів.

Напередодні Антонівський міст "оглядали" "гауляйтер" Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Окупанти у зв'язку з контрнаступом ЗСУ і вогневим контролем України усіх логістичних шляхів РФ переправляють через Антонівський міст на лівий берег свої родини, документацію і "банківські установи".

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