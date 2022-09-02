Вибухи в Херсонській області лунали всю добу.

У Херсонській області пролунали нові вибухи. Повідомляється про нове влучання в Антонівський міст.

Про це пишуть місцеві пабліки та підтверджують російські пропагандистські ЗМІ.

"Російські сили ППО, імовірно, запустили не менш як 6 ракет у небо над Херсоном", - пише ТАСС. Відео дня

За словами очевидців, вибухи сталися на залізничних шляхах Антонівського мосту. На момент "прильоту" там була колона техніки окупантів, яка чекала переправи на правий берег Херсонської області.

Завдяки ефективній роботі української артилерії з експлуатації раніше було виведено автомобільну дорогу цього ж мосту.

Своєю чергою, у зведеній інформації ОВА про ситуацію в регіонах йдеться про те, що вибухи в Херсонській області лунали всю добу. Декілька разів оголошувалась повітряна тривога.

Бойові дії тривають у Каховському та Бериславському районах.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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