Водночас вони повертаються на покинуті позиції внаслідок підриву Каховської ГЕС.

В ніч на 23 червня російські окупанти вдарили в район Антонівського мосту, щоб помститись за Чонгар.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, загарбники повертаються на лівий берег Дніпра, звідки відійшли після підриву Каховської ГЕС. Тому зросла інтенсивність обстрілів.

Лише за минулу добу росіяни здійснили 91 обстріл, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Вогневі точки загарбники облаштували у житлових будинках.

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"Зокрема вдарили в район Антонівського мосту, там, де раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар", - додала Гуменюк.

Ураження Чонгарського моста

22 червня Чонгарський міст раптово "втомився". Посеред дорожнього полотна з'явилася наскрізна вирва. Окупанти заявили про атаку ЗСУ. За їхньою версією, працювали ракети Storm Shadow.

В ГУР у відповідь на звинувачення в атаці наголосили, що подібні атаки будуть повторюватися в майбутньому.

Натомість Наталія Гуменюк зауважила, що удар по Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці російських загарбників та мінімізує можливості ворога для поповнення запасів.

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