По Антонівському мосту потім росіяни завдали удару "Іскандером", проте ступінь збитку наразі для аналітиків незрозуміла.

Російські окупанти не можуть витіснити українські війська з-під Антонівського мосту на лівому березі Херсонської області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на "виття" рашистських "воєнкорів", які стверджують, що безуспішні бої з нібито 70 українськими військовими Росія веде вже кілька тижнів.

Росіяни скаржилися, що через вогонь української артилерії та дистанційно встановлені міни росіяни зазнали значних втрат серед особового складу та бронетехніки.

Відео дня

Нагадується, що після скарг "воєнкорів" щодо прольоту Антонівського мосту росіяни завдали удару "Іскандером", однак ступінь шкоди наразі для аналітиків неясна: деякі "воєнкори" стверджували, що в результаті удару було пошкоджено проліт моста, чого нібито достатньо, щоби ЗСУ не могли використовувати його як прикриття, в той час як інші скаржилися, що удар пошкодив міст лише частково і що російська піхота відновила спроби очистити українські позиції в інших місцях в цьому районі.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на півдні

Згідно з оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у ході контрнаступу ЗСУ змогли просунутися на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Разом з тим російські війська намагалися відбивати українські атаки і задіяли "Сонцепік". З усього цього Інститут вивчення війни зробив висновки, що ЗСУ "проводили якісь операції в цьому районі".

До деокупації Херсона українські війська регулярно били по Антонівському мосту, який з'єднував правий і лівий берег області і був головним логістичним шляхом південного угруповання ворога.

В останні дні перед заходом ЗСУ в Херсон російські загарбники вже перевозили особовий склад і майно українців через поромні переправи, які, втім, українська артилерія "контролювала" вогнем.

23 червня окупанти завдали удару по Антонівському мосту. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк назвала це "помстою" за завданий раніше удар ЗСУ по Чонгарському мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: