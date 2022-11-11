Найімовірніше, міст підірвали самі росіяни, зазначає херсонський журналіст.

Антонівський міст, що з'єднував правий і лівий берег Херсонщини, нібито був підірваний.

Наслідки підриву публікують рашистські пропагандисти. На оприлюднених кадрах частина дорожнього полотна Антонівського мосту відсутня, видніються кілька голих опор.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко писати, що міст був підірваний росіянами за допомогою мінування: "Судячи з характеру пошкоджень, його підірвали росіяни. Артилерією це не зробити, це мінування".

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Антонівський міст був головним логістичним шляхом перекидання техніки та боєприпасів угрупованню військ ворога на правобережжі Херсонщини. Під час активних наступальних дій ЗСУ регулярно били по мосту, щоб завдати шкоди постачанню ЗС РФ і оборонному потенціалу противника.

ОНОВЛЕНО 10:57 Рашистський пропагандист Олександр Коц заявив, що російські війська підірвали Антонівський міст.

За його словами, це було зроблено нібито під час відступу угруповання ЗС РФ. Знищено два прольоти конструкції.

Нині немає жодних доказів, що росіяни встигли перебігти на лівий берег.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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