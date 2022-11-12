За його словами, українські воїни влучно та системно гнали окупантів із ліній їхньої оборони.

Антонівський міст підірвали не росіяни при відступі на Херсонщині, а знищив HIMARS. Відео, яке активно поширюють у мережі - результат влучання HIMARS у ворожу колону.

Як повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним, ситуація з підривом Антонівського моста має кілька цікавих нюансів. Вибух був потужним, тому є два варіанти: або HIMARS влучив в машину з боєприпасами, або внаслідок атаки здетонувала вибухівка, закладена росіянами для підриву моста при відступі.

Арестович наголосив, що цікава ситуація вийшла з "обвалом" оборони росіян в Киселівці. Існує кілька версій того, що могло трапитися: або росіяни у паніці вирішили тікати, розуміючи, що моста позаду вже нема, або стався бунт "мобіків", які відмовилися воювати.

"Киселівку вони провалили і наші відразу вскочили в Чорнобаївку та на окраїни Херсона. До речі, панове, серіал "Чорнобаївка" закінчився... Так ось, відразу на окраїни Херсона. Уявіть, що відбувалося в радіомережах російських військ. ЗСУ на окраїнах Херсона, вночі, Антонівський міст знищено. Підрив Антонівського моста знищив і понтонну переправу, яка там була, по якій вони пішки переходили. Основна маса військ, яка мала утримувати усі ці рубежі оборони, біжить через дамбу Нової Каховки пішки. Зрозуміло, що перед тим вивезли техніку та озброєння, особливо десантні частини. Вони вийшли по мостах і переправах, по яких можна було переходити. А мотострілки, серед яких багато мобілізованих, не менше 40%, вони повинні були, як і десантники (вони, до речі, готувалися до вуличних боїв), утримувати плацдарм ще достатньо довго. Все це вночі переходить пішки Каховську дамбу під нашими ударами - мінімум 4 колони ми накрили досить щільно, за найскромнішими даними. Основна маса все ж виходить", - розповів Арестович.

За його словами, полонених росіян не багато, але "потєряшек" ще наловлять. Втім, окупанти залишили багато цінної техніки. Через кілька днів будуть конкретніші дані про трофейне озброєння. Арестович наголосив, що підрозділи, які вийшли на лівий берег, мають обмежену боєздатність через величезні втрати у техніці.

Радник ОП зазначив, що на правому березі було щонайменше 20 тисяч окупантів. Вони виходили групами неорганізовано. Ймовірно, у якийсь час командування втратило контроль над військами. Окупанти панікували та тікали через Дніпро на човнах усіх типів, які вдалося знайти.

Арестович зазначив, що ще вночі росіяни на лівому березі займали оборонні позиції, а вночі зібралися і втекли.

ЗСУ звільнили Херсон: головні новини

9 листопада Росія заявила про вивід військ з Херсону та правобережжя області. Відступаючи, окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.

ЗСУ досить стрімко просунулися до Херсона, а 11 листопада зайшли в місто та взяли його під контроль, мережу заполонили фото та відео, як місцеві жителі зустрічають українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що бійці зайшли до Херсона та деокупували все правобережжя Херсонської області.

Російські пропагандисти називають втечу Росії з Херсона "важким рішенням" та змінюють риторику на більш спокійну на тлі невдачі Кремля.

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