Після втечі російської армії з Херсона навіть затяті кремлівські пропагандисти "завили" й змінили риторику через рішення путінських військ піти з правого берега Дніпра на лівий.
Так, в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1" Ольга Скабєєва розповіла про повернення українського прапора у Херсон. І спробувала виправдати дії армії РФ:
"Одразу скажу, часи важкі, всі все розуміють. Через Херсон переймаємося... Рішення ухвалено, рішення складне. Нам сказали, що воно пов'язане з бажанням зберегти російську армію".
Без армії "розраховувати на нові перемоги неможливо", додала сумна Скабєєва. Вона каже, що російська армія ганебно втекла з Херсона через "проблеми з постачанням, в тому числі боєприпасами".
ЗСУ зайшли до Херсона 11.11.2022 - що відомо
Вдень 11 листопада 2022 року почали з'являтися повідомлення, що ЗСУ помітили у деяких районах Херсона. Пізніше мережу заполонили фото ійвідео з українськими військовими в місті.
Того ж дня український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.
Радник Білого дому Джейк Салліван назвав звільнення Херсона "видатною перемогою України".
Нагадаємо, росіяни окупували Херсон з перших днів повномасштабного вторгнення до України.