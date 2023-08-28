Водночас у ISW зазначають. що подальша серія російських оборонних позицій може бути захищена менш сильно, ніж позиції, через які українські війська вже пройшли.

Український Сили оборони продовжують просування на півдні, прориваючись крізь російську оборону. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували стан російської оборони на півдні та спрогнозували, чи прискориться темп українського контрнаступу.

Так, аналітики відзначають, що українські війська просунулися в районі кордону на заході Донецької та на сході Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області.

За свідченнями бійців ЗСУ, в районі Роботино існує система взаємопов'язаних російських траншей, бліндажів і обмежених підземних тунелів, які дозволяють російським військам легко пересувати особовий склад, озброєння і боєприпаси з різних тактичних позицій уздовж фронту, а між ними простягаються протитанкові рови і Мінні поля.

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Крім того, всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані і російські війська проклали між ними вузькі незаміновані шляхи, що дозволяють дістатися до вогневих позицій. Боєць ЗСУ, на якого посилаються аналітики, не уточнив, чи пройшли українські війська через найщільніші мінні поля, але припустив, що українським силам все ж доведеться поступово розміновувати території, перш ніж просуватися далі.

У той же час аналітики відзначають, що залишається неясним, як буде розвиватися наступний етап бойових дій

"Раніше ISW підрахувала, що райони поруч з наступним рівнем підготовлених російських оборонних позицій можуть бути менш заміновані, щоб дати російським силам, що діють на північ від цих позицій, можливість відступити", - йдеться у звіті.

Відзначається, що ЗСУ зараз знаходяться в межах досяжності наступної серії російських оборонних позицій, яка, судячи з усього, складається з відносно більш безперервного комплексу протитанкових ровів і протитанкових загороджень "зуби дракона", за якими розташовані російські бойові позиції, аналогічні попереднім.

"Взаємопов'язані системи траншей і бліндажів, які описав український солдат, є результатом багатомісячної російської підготовки, і неясно, чи поширили російські війська цю систему на наступні серії оборонних позицій далі на південь", - повідомляють в ISW.

Аналітики відзначають, що відсутність спостережуваних незадіяних російських сил в цьому районі може вказувати на те, що подальша серія російських оборонних позицій може бути захищена менш сильно, ніж позиції, через які українські війська вже пройшли. Проте наступний російський оборонний рубіж, на їхню думку, все ще може створити серйозні проблеми для українського наступу.

Ситуація на півдні - що відомо

Раніше ЗМІ зі ссілкою на одного з командирів ЗСУ повідомляли, що Силі оборони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше.

Кілька днів тому ЗСУ прорвали оборону РФ на Запоріжжі. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України заявили, що звільнили село Роботине у Запорізькій області, і тепер ВСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів в районі Роботиного.

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