Російські воєнкори б'ють на сполох, адже оборонний потенціал російський сил викликає сумніви.

У п'ятницю, 25 серпня, українські війська продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед. Натомість, російські "воєнкори" б'ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зауважують, що успіхи ЗСУ в районі Роботиного підтверджує український Генштаб. Відомо, що Сили оборони України "досягли невизначених успіхів" на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Один з топ-"воєнкорів" РФ висловив занепокоєння щодо здатності виснажених окупантів захистити себе від атак з боку України в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Багато російських сил під Роботиним перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і борються з нестачею підкріплень.

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Аналітики зауважують, що це твердження підтверджує їхню оцінку про те, що окупанти на заході Запорізької області обороняються без ротації або значного підкріплення.

Бої в районі Роботиного

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому ЗСУ прорвали оборону РФ на Запоріжжі. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України заявили, що звільнили село Роботине у Запорізькій області, за яке в останні місяці йшли інтенсивні бої.

ВСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів в районі Роботино на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.

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