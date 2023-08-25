Крім цього, ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися північніше Бахмута.

ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На геолокованих кадрах видно, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового і на південь від Роботиного.

Крім того, аналітики зазначили, що окупанти провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися. У звіті наводяться дані російських воєнкорів про те, що росіяни наступають на Білогорівку і контролюють дорогу на Григорівку в 11 км на південь від Кремінної, проте ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню.

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Крім цього, ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися північніше Бахмута. На геолокованих кадрах видно, що українські війська просунулися на захід від Залізнянського.

На лінії Авдіївка-Донецьк російські війська продовжили обмежені наступальні операції, але ніяких успіхів не домоглися.

Ситуація в районі Роботиного

22 серпня українські військові прорвалися в Роботине. За оцінками експертів, Роботине було для ВСУ найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

23 серпня аналітики Інституту з вивчення війни підтвердили, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції та мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботиного.

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