Напередодні свого затримання Гіркін проводив час з дружиною.

Напередодні затримання терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, в "Клубі розсерджених патріотів" вибухнув скандал і розкол на тлі позиції Стрєлкова щодо ПВК "Вагнер". Врегулювання даного скандалу було одним з пунктів порядку закритого зібрання, наміченого на 21 липня, повідомляє ВЧК-ОГПУ.

Скандал виник між близькими прихильниками Ігоря Стрєлкова і групою "Звичайний царизм", члени якої також входять в "Клуб розсерджених патріотів". Близькі прихильники Стрєлкова стверджують, що публікація представників "Звичайного царизму" щодо їх незгоди з позицією Стрєлкова щодо ПВК "Вагнер" була цілеспрямованою провокацією напередодні затримання Стрєлкова.

Також повідомляється, що напередодні свого затримання Гіркін проводив час з дружиною. Вранці він проводив її у відпустку на море і приїхав додому близько 6 години ранку. Приблизно об 11:00 до Ігоря Стрєлкова постукали у двері. За словами місцевих жителів, в цей час вони бачили біля під'їзду чорну іномарку з червоною смугою (імовірно СК).

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Затримання та арешт Гіркіна-Стрєлкова - деталі

21 липня в московській квартирі затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) за підозрою в екстремізмі. Міщанський суд Москви взяв його під варту на два місяці.

Є інформація, що терориста затримали за рішенням Кремля. Біля будівлі міщанського суду Москви, де обирали запобіжний захід терористові Ігорю Гіркіну-Стрєлкову, затримали колишнього ватажка "ДНР" Павла Губарєва.

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