Рішення щодо Гіркіна було ухвалено у Кремлі після звіту депутата Олега Матвейчева.

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали за рішенням Кремля. Офіційно ж бойовика заарештовано за статтею про екстремізм в інтернеті.

Наближений до кіл спецслужб Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело пише, що рішення щодо Гіркіна було, найімовірніше, ухвалено у Кремлі після доповіді депутата Держдуми Олега Матвейчева.

У звіті йшлося про загрози для режиму Путіна, які несе радикальна ура-патріотична риторика окремих блогерів, у переліку яких опинився й одіозний Гіркін, що неодноразово критикував Путіна і Шойгу за некомпетентність.

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Джерело "ВЧК-ОГПУ" допускає нові гучні затримання російських публічних осіб. "Враховуючи цю логіку, наступними можуть виявитися й інші відомі прізвища з його доповіді аж до Соловйова", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Арешт Гіркіна - головне

Гіркіна затримали вранці 21 липня. Пізніше повідомлялося, що терориста "прикрили" за статтею про екстремізм в інтернеті. Зараз рашист перебуває в СІЗО, йому загрожує до 5 років в'язниці.

На пропагандиста поскаржилися нібито двоє російських громадян - співробітник ПВК "Вагнер" і мешканка Москви у зв'язку з його старими постами в інтернеті.

Відомо, що бойовик неодноразово критикував і російського президента Володимира Путіна, і військове керівництво Росії за некомпетентність. А під час бунту Пригожина терорист підтримували сили "вагнерівців".

У самого Гіркіна є політичний рух, який відрізняється надмірною радикальною риторикою ультраправого характеру. До речі, сьогодні, 21 липня, біля будівлі суду було затримано і його соратника - теж бойовика - Павла Губарєва.

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