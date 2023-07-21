Губарєв хотів підтримати свого соратника-терориста.

Біля будівлі Міщанського суду Москви, де обирали запобіжний захід терористу Ігорю Гіркіну-Стрілкову, затримали колишнього ватажка "ДНР" Павла Губарєва.

Ввечері він написав у своєму Telegram-каналі, що там зараз має бути "кожен росіянин". Згодом з'явилося відео його виступу перед журналістами, у якому Губарєв заявляє, що війна в Україні "пішла не по плану", а їхні бійці почали гинути десятками тисяч через невірне планування.

Також він заявив, що "Ігор Іванович завжди піддавав обґрунтованій критиці дії Міноборони". Після цього до нього підійшли силовики та вивели його з натовпу під крики "Ганьба".

Згодом у Telegram-каналі Губарєва з'явився запис від Катерини Губарєвої - дружини терориста та "депутата "Народної Ради" "ДНР". "Павла затримано співробітниками поліції біля Міщанського суду Москви. Прямую до Міщанського суду. Кожна чесна людина зараз має бути там. Свободу Стрєлкову!" - написала вона.

Затримання Гіркіна: що відомо

Сьогодні у Москві затримали російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрелкова. Його звинувачують у вчиненні публічних закликів до здійснення екстремістської діяльності.

Міщанський суд Москви відправив його під арешт на два місяці (до 18 вересня) Гіркіну загрожує до 5 років ув'язнення.

Його соратники оприлюднили звернення, в якому закликали звільнити Гіркіна та оприлюднити імена "всіх замовників провокації".

Вас також можуть зацікавити новини: