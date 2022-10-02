За звільненим Лиманом може утворитися новий котел. В районі Заріччя російські окупанти утримували коридор для виходу Лиманського угруповання, але тепер і самі можуть опинитися в пастці.
Про це радник офісу президента Олексій Арестович заявив на каналі Фейгін LIVE.
"Там, якщо наші доріжуть Зарічне, буде ще один міні-котельчик. Зарічне і Торське. Там ще є окремі частини, які намагаються утримувати "горловину" котла. Це був єдиний адекватний напрямок виходу на Кремінну ", - зазначив він.
Арестович додав, що для цього Росія підтягла туди певну кількість резервів.
"Трагедія Лиманського угруповання для російської сторони - це повністю і цілком у владі Путіна. Це він наполіг, щоб вони залишилися на місці, хоча з військової точки зору не було жодного розумного сенсу", - наголосив він.
За словами радника глави ОП, у напрямку до Сватового для росіян також склалася погана ситуація, і темпи просування ЗСУ шокують окупантів - оборони просто немає.
"Їх смикнули під Лиманом. Одна помилка тягне за собою іншу. Воронка катастроф так і працює", - пояснив Арестович.
Ситуація на фронті за 1 жовтня
ЗСУ за добу знищили 530 російських загарбників. З початку повномасштабної війни ліквідовано близько 59610 окупантів.
За минулу добу сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах шести населених пунктів. Також нашою авіацією було нанесено дев'ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, у тому числі по ворожих логістичних центрах і районах зосередження живої сили і техніки.
Є успіхи в Донецькій області-звільнений Лиман, який Росія використовувала як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі регіону.