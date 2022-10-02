За його словами, вина за трагедію Лиманського угруповання окупантів лежить на президенті РФ Володимирі Путіні.

За звільненим Лиманом може утворитися новий котел. В районі Заріччя російські окупанти утримували коридор для виходу Лиманського угруповання, але тепер і самі можуть опинитися в пастці.

Про це радник офісу президента Олексій Арестович заявив на каналі Фейгін LIVE.

"Там, якщо наші доріжуть Зарічне, буде ще один міні-котельчик. Зарічне і Торське. Там ще є окремі частини, які намагаються утримувати "горловину" котла. Це був єдиний адекватний напрямок виходу на Кремінну ", - зазначив він.

Арестович додав, що для цього Росія підтягла туди певну кількість резервів.

"Трагедія Лиманського угруповання для російської сторони - це повністю і цілком у владі Путіна. Це він наполіг, щоб вони залишилися на місці, хоча з військової точки зору не було жодного розумного сенсу", - наголосив він.

За словами радника глави ОП, у напрямку до Сватового для росіян також склалася погана ситуація, і темпи просування ЗСУ шокують окупантів - оборони просто немає.

"Їх смикнули під Лиманом. Одна помилка тягне за собою іншу. Воронка катастроф так і працює", - пояснив Арестович.

Ситуація на фронті за 1 жовтня

ЗСУ за добу знищили 530 російських загарбників. З початку повномасштабної війни ліквідовано близько 59610 окупантів.

За минулу добу сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах шести населених пунктів. Також нашою авіацією було нанесено дев'ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, у тому числі по ворожих логістичних центрах і районах зосередження живої сили і техніки.

Є успіхи в Донецькій області-звільнений Лиман, який Росія використовувала як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: