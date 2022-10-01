Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході / t.me/CinCAFU

Військовослужбовці Сил оборони України за минулу добу знищили 530 російських загарбників.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно становлять:

Відео дня
  • особового складу ‒ близько 59 тис. 610 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 тис. 354 (+16) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 949 (+17),
  • артилерійських систем – 1 тис. 397 (+6),
  • РСЗВ – 336 (+3),
  • засобів ППО ‒ 176,
  • літаків – 264,
Інфографіка Генштабу
  • гелікоптерів – 226 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 009 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 246,
  • кораблів/катерів ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 786 (+18),
  • спецтехніки ‒ 131.

Найбільших втрат супротивник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Так, за даними Інституту вивчення війни, українські сили здатні відвоювати Лиман у найближчі 72 години. Це збігається з заявою Зеленського про "суттєві результати ЗСУ на сході України".

Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

За добу від російських ударів постраждало понад 50 населених пунктів. РФ завдала ударів по Миколаєву, Одесі, Нікополю

Триває й часткова мобілізація у Росії. Вранці Генштаб заявив про підготовку РФ відправити на війну в Україну курсантів з Тюмені та Рязані.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, у жовтні слід очікувати на ескалації на фронті

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