Військовослужбовці Сил оборони України за минулу добу знищили 530 російських загарбників.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 59 тис. 610 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 тис. 354 (+16) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 949 (+17),
- артилерійських систем – 1 тис. 397 (+6),
- РСЗВ – 336 (+3),
- засобів ППО ‒ 176,
- літаків – 264,
- гелікоптерів – 226 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 009 (+6),
- крилатих ракет ‒ 246,
- кораблів/катерів ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 786 (+18),
- спецтехніки ‒ 131.
Найбільших втрат супротивник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Війна в Україні: головні новини
Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Так, за даними Інституту вивчення війни, українські сили здатні відвоювати Лиман у найближчі 72 години. Це збігається з заявою Зеленського про "суттєві результати ЗСУ на сході України".
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Триває й часткова мобілізація у Росії. Вранці Генштаб заявив про підготовку РФ відправити на війну в Україну курсантів з Тюмені та Рязані.
На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, у жовтні слід очікувати на ескалації на фронті.