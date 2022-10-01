З початку війни ліквідовано близько 59 тис. 610 окупантів.

Військовослужбовці Сил оборони України за минулу добу знищили 530 російських загарбників.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 59 тис. 610 (+530) осіб ліквідовано,

ліквідовано, танків ‒ 2 тис. 354 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 949 (+17),

артилерійських систем – 1 тис. 397 (+6),

РСЗВ – 336 (+3),

засобів ППО ‒ 176,

літаків – 264,

гелікоптерів – 226 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 009 (+6),

крилатих ракет ‒ 246,

кораблів/катерів ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 786 (+18),

спецтехніки ‒ 131.

Найбільших втрат супротивник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Так, за даними Інституту вивчення війни, українські сили здатні відвоювати Лиман у найближчі 72 години. Це збігається з заявою Зеленського про "суттєві результати ЗСУ на сході України".

Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

За добу від російських ударів постраждало понад 50 населених пунктів. РФ завдала ударів по Миколаєву, Одесі, Нікополю.

Триває й часткова мобілізація у Росії. Вранці Генштаб заявив про підготовку РФ відправити на війну в Україну курсантів з Тюмені та Рязані.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, у жовтні слід очікувати на ескалації на фронті.

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