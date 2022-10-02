На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони 28 населених пунктів.

За добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах шести населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за минулу добу ворог завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Крім того, нагадали у Генштабі, для ударів по об'єктах інфраструктури окупанти застосовують безпілотники іранського виробництва "Shahed-136".

"Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів", - наголошується у дописі.

Серед них - Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області; на Слобожанському - в районах Вовчанська та Гатища Харківської області.

На Краматорському напрямку йдеться про Григорівку, Білогорівку, Верхньокам'янське та Роздолівку; на Бахмутському - це Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр'ївка та Новоселівка; на Авдіївському - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка та Водяне.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка", – мовиться у дописі.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони 28 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

Ситуація на фронті: успіхи ЗСУ за 1 жовтня

Збройні сили України за добу знищили 530 російських загарбників. З початку повномасштабної війни ліквідовано близько 59610 окупантів.

Також нашою авіацією було завдано дев'ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Крім цього, було звільнено Лиман Донецької області. Це сталося через день після того, як Путін проголосив незаконну анексію чотирьох областей України, включаючи Донецьку, де знаходиться Лиман, і помістив їх під "ядерну парасольку" Росії. Росія використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

Його повернення - найбільше досягнення України на полі бою після блискавичного контрнаступу на північному сході Харківської області минулого місяця.

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