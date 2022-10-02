Ворог намагається знайти способи покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 64 російських окупантів, їхньої техніки та складу з боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 1 жовтня.

"Нашою авіацією нанесено дев'ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки", - мовиться у дописі.

Відео дня

Так, втрати ворога за бойовий день складають знищені 64 окупанта, їхній склад з боєприпасами, дві самохідні гаубиці "Мста-С", два протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

"Один БТР затрофеєний", - додали у Командуванні.

Зауважується, що обстановка в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони.

"Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів знищила 3 безпілотні шпигуни в Миколаївському і Баштанському районах без можливості реалізації набраних фото/відео даних", - йдеться у повідомленні.

У ОК "Південь" зауважують, що окупанти намагаються вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжують налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.

Водночас ворог наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.

"Протягом бойового дня ворогом нанесено 7 авіаційних ударів по наших позиціях, з реактивних систем залпового вогню вчергове вдарили по двох громадах Нікопольського району. Без жертв та постраждалих", - мовиться у дописі.

Двічі за день був обстріляний Очаків - зі 120 мм міномета та реактивної системи залпового вогню "Град". "Били по портовій акваторії та інфраструктурі. Без людських втрат", - зазначили у Командуванні.

Крім того, повідомляється, що корабельне угруповання ворожого флоту у зменшеному до восьми одиниць складі тримається у ракетно безпечному для себе районі, утримуючи напоготові 24 "Калібри".

"Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. Не виключені і атаки із застосуванням дронів-камікадзе. До того ж море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя", - наголосили у ОК "Південь".

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Попри це, продовжували спроби наступу противника на інших ділянках східного фронту. За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Разом з тим окупанти продовжують бити по українських містах та знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 59 610 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: