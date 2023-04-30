Деокупація півострова — це частина державного планування.

Звільнення Криму — це одна з військових цілей України. Ось чому впевнена заява президента Володимира Зеленського про деокупацію півострова викликала гостру реакцію в Кремлі.

Такою думкою поділився колишній радник ОПУ Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна. Він заявив: "Це частина нашого військового державного планування, судячи з заяви президента. Безумовно, будемо брати Крим. А які варіанти? Це наша територія, вона повинна бути звільнена — військовим або дипломатичним [шляхом], неважливо. Не захочуть дипломатичним, будемо військовим [ ... ] Все реально, більш ніж реально. Тим більше що понад половина угруповання, що сидить в Криму — це драндулети, "мобіки", які з гвинтівкою Мосіна будуть намагатися обороняти".

За словами Арестовича, в історії Крим жодного разу не вдалося захистити під час спроб захоплення. Півострів дуже незручний для оборони, і без сухопутного коридору утримати його неможливо. Поставки за допомогою флоту організувати важко. Тому, якщо ЗСУ зайдуть через перешийок, у росіян не залишиться варіантів. А Кримський міст українські захисники завчасно зруйнують.

"Все це можливо за певних умов. Ці умови ми зараз і формуємо [...] вони будуть стрибати і кричати про ядерну зброю, але я дуже сильно сумніваюся, дивлячись на позицію Китаю", — підсумував Арестович.

Звільнення Криму: актуальна інформація

Під час спілкування з представниками ЗМІ скандинавських країн Зеленський заявив: "Вони будуть тікати з Криму, будуть бігти швидше, ніж з Донбасу. Вони навіть собі не уявляють..., що як тільки ми дійдемо до першого села в Криму, ви побачите, як люди в Криму вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю "владу" з Криму. Так воно і буде".

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала недавню "бавовну" на нафтобазі в Севастополі елементом підготовки до контрнаступу ЗСУ.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що в рамках майбутньої операції українські захисники не звільнять півострів. Крим потрібно ізолювати і поступово зачищати від рашистів.

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