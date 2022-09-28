Радник офісу Президента Олексій Арестович висловився про подальшу долю Кримського мосту. Він вважає, що ми навряд чи зможемо його знищити.
Своїм прогнозом про долю мосту Арестович поділився в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.
"Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту ніф*га не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 "Томагавків" (багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет - УНІАН) прилетить одночасно, Ну добре, 100 або 50", - вважає радник ОП.
Арестович додав, що навіть якщо Україна вдарить по мосту з ATACMS, то ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Однак, зазначив радник ОП, ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим, попри на всі "референдуми" і спроби Путіна зупинити наступ захисників України.
"Ми вважаємо цей "референдум" юридично-нікчемною дією, ні про що. І ніякі їхні ультиматуми, включно з ядерними, не зупинять нас перед тим, що ми будемо продовжувати звільняти свої території. У цьому немає ніяких сумнівів", - підкреслив Арестович.
"Референдуми" на окупованих територіях: як РФ намагається заявити про свої "права" на наші землі
21 вересня кривавий диктатор і президент РФ Путін заявив про проведення на тимчасово окупованих територіях України так званих "референдумів".
ЗМІ РФ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою, як і в Криму в 2014 році. А експерти ISW зазначили, що спроба анексувати українські території створить Росії ще більше проблем.
В ОК "Південь" також підкреслили, що ніякі "референдуми" на наміри ВСУ деокупувати свої території не вплинуть.