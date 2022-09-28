Він вважає, що ЗСУ будуть звільняти Крим, однак мосту навряд чи щось загрожує.

Радник офісу Президента Олексій Арестович висловився про подальшу долю Кримського мосту. Він вважає, що ми навряд чи зможемо його знищити.

Своїм прогнозом про долю мосту Арестович поділився в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.

"Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту ніф*га не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 "Томагавків" (багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет - УНІАН) прилетить одночасно, Ну добре, 100 або 50", - вважає радник ОП.

Арестович додав, що навіть якщо Україна вдарить по мосту з ATACMS, то ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Однак, зазначив радник ОП, ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим, попри на всі "референдуми" і спроби Путіна зупинити наступ захисників України.

"Ми вважаємо цей "референдум" юридично-нікчемною дією, ні про що. І ніякі їхні ультиматуми, включно з ядерними, не зупинять нас перед тим, що ми будемо продовжувати звільняти свої території. У цьому немає ніяких сумнівів", - підкреслив Арестович.

"Референдуми" на окупованих територіях: як РФ намагається заявити про свої "права" на наші землі

21 вересня кривавий диктатор і президент РФ Путін заявив про проведення на тимчасово окупованих територіях України так званих "референдумів".

ЗМІ РФ повідомили, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України пройдуть за тією ж схемою, як і в Криму в 2014 році. А експерти ISW зазначили, що спроба анексувати українські території створить Росії ще більше проблем.

В ОК "Південь" також підкреслили, що ніякі "референдуми" на наміри ВСУ деокупувати свої території не вплинуть.

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