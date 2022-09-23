"Референдуми" проходитимуть за "кримським сценарієм".

Фейкові "референдум" стартували на тимчасово окупованих територіях України 23 вересня. Вони триватимуть до 27 вересня.

Про це пише російське видання "Медуза".

Відзначається, що рішення терміново провести псевдореферендуми прийняли в поспіху після того, як президента РФ Володимира Путіна переконали в тому, що мобілізацію потрібно провести якомога швидше

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При цьому від підготовки до "референдумів" відсторонили внутрішньополітичний блок Кремля разом з його главою Сергієм Кирієнком. Тепер за "голосування" відповідають окупаційні адміністрації та спецслужби.

"Звичайно, в ній беруть участь приїхали на Донбас російські чиновники, найняті АП політтехнологи, але це неповноцінна робота. Все одно видані будуть потрібні цифри", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в організації "референдумів" бере участь і політичний блок московської мерії. Спочатку йшлося про те, що мерія допоможе в організації електронного голосування на окупованих територіях, але пізніше в Кремлі відмовилися від цієї ідеї. Тепер московські чиновники "консультують" організаторів так званих "виборчкомів".

Також координатори з Москви працюють на Донбасі. "Голосування" в ДНР нібито курирує заступник голови департаменту територіальних органів мерії Юлія Марьясова, яка організувала роботу політтехнологів в Москві на виборах до Держдуми в 2021 році і на виборах московських муніципальних депутатів в 2022. Ще одне джерело спростувало дану інформації.

Водночас видання повідомляє, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях пройдуть за тією ж схемою, як і в Криму в 2014 році. У результаті російська влада має намір "забезпечити" наступні результати:

у "ЛДНР" - приблизно 90% за "приєднання до РФ" при явці близько 90%;

на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей - приблизно 90% при явці близько 80%.

Фейкові "референдуми" на окупованій частині України - що відомо

Окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Президент РФ Володимир Путін підтримав проведення псевдореферендумов на окупованих районах України після того, як російська армія зазнала поразки в Харківській області.

Міжнародне співтовариство засудило плани окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів.

23 вересня стало відомо, що співробітники СБУ встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів.

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