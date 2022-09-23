Фейкові "референдум" стартували на тимчасово окупованих територіях України 23 вересня. Вони триватимуть до 27 вересня.
Про це пише російське видання "Медуза".
Відзначається, що рішення терміново провести псевдореферендуми прийняли в поспіху після того, як президента РФ Володимира Путіна переконали в тому, що мобілізацію потрібно провести якомога швидше
При цьому від підготовки до "референдумів" відсторонили внутрішньополітичний блок Кремля разом з його главою Сергієм Кирієнком. Тепер за "голосування" відповідають окупаційні адміністрації та спецслужби.
"Звичайно, в ній беруть участь приїхали на Донбас російські чиновники, найняті АП політтехнологи, але це неповноцінна робота. Все одно видані будуть потрібні цифри", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в організації "референдумів" бере участь і політичний блок московської мерії. Спочатку йшлося про те, що мерія допоможе в організації електронного голосування на окупованих територіях, але пізніше в Кремлі відмовилися від цієї ідеї. Тепер московські чиновники "консультують" організаторів так званих "виборчкомів".
Також координатори з Москви працюють на Донбасі. "Голосування" в ДНР нібито курирує заступник голови департаменту територіальних органів мерії Юлія Марьясова, яка організувала роботу політтехнологів в Москві на виборах до Держдуми в 2021 році і на виборах московських муніципальних депутатів в 2022. Ще одне джерело спростувало дану інформації.
Водночас видання повідомляє, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях пройдуть за тією ж схемою, як і в Криму в 2014 році. У результаті російська влада має намір "забезпечити" наступні результати:
- у "ЛДНР" - приблизно 90% за "приєднання до РФ" при явці близько 90%;
- на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей - приблизно 90% при явці близько 80%.
Фейкові "референдуми" на окупованій частині України - що відомо
Окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
Президент РФ Володимир Путін підтримав проведення псевдореферендумов на окупованих районах України після того, як російська армія зазнала поразки в Харківській області.
Міжнародне співтовариство засудило плани окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів.
23 вересня стало відомо, що співробітники СБУ встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів.