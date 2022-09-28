Російські загарбники проводили на захоплених територіях псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

Жодні результати так званих "референдумів" не вплинуть на дії Збройних сил України зі звільнення тимчасово окупованих загарбниками українських територій.

Про це начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Будь-які результати так званих "референдумів" не вплинуть на наші дії щодо звільнення окупованих територій. Як і вся цивілізована спільнота, ми визнаємо, що це українська територія, і є потреба зачистити її від ворога", - зазначила вона. Відео дня

Доля окупованих територій України

21 вересня разом з оголошенням в Росії часткової мобілізації Путін заявив також про проведення на окупованих (у тому числі після 24 лютого) територіях України "референдумів".

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків.

З цього приводу вже висловилися в Офісі президента України. "Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Всього Росія мала намір призвати до 300 тисяч осіб, проте першого ж тижня оголошеної мобілізації РФ покинуло понад 200 тисяч російських чоловіків.

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