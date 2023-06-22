За його словами, захід ЗСУ в Крим буде умовою, але не критичною точкою для рішення Путіна.

Ймовірність застосування Росією ядерної зброї є, якщо буде загроза для Криму, адже півострів - "перлина в короні Путіна".

Таку думку висловив екс-радник Офісу президента Олексій Арестович під час стріму з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Я вважаю, що ймовірність застосування (ядерної зброї - УНІАН) є. Головною умовою є захід українських Збройних сил у Крим. Точніше, не умовою, а критичною точкою. Тому що Крим – це перлина в короні Путіна... Він спробує вдатися до ядерного шантажу, приведенням, наприклад, до підвищеної бойової готовності, погрозами, відповідними спробами впливати на світову спільноту... Ядерного блефу буде багато", – каже Арестович.

Екс-радник ОП наголосив, що для застосування ядерки потрібні виняткові умови. Водночас Китай, Індія та Туреччина дуже сильно проти цього. А це головні партнери Росії зараз.

Ймовірність ядерного удару - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна". Глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною".

Водночас в ГУР заявили, станом на зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування ядерної зброї проти України. Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія не піде на ядерний удар по Україні. За його словами, при владі в РФ "не так багато ідіотів".

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю, хоч і перемістив частину арсеналу в Білорусь.

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