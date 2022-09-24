Радник ОП також спрогнозував реакцію Заходу на поставку Іраном дронів для РФ.

Радник офісу Президента Олексій Арестович вважає, що атака російської армії на українські міста з використанням іранських безпілотників отримає належну реакцію від західних країн.

Про це він заявив у розмові з російським юристом Марком Фейгіним.

Арестович прокоментував сьогоднішню атаку іранськими дронами українських міст.

"Це може означати дві речі: почали економити ракети або почали випробовувати нові засоби ураження і наші способи реакції на них", - заявив він.

Радник ОП також спрогнозував реакцію Заходу на поставку Іраном дронів для РФ. Арестович впевнений, що вони зацікавляться цими дронами, як зброєю потенційного суперника.

"Те, що Іран нав'язався допомагати Росії, на Заході дуже добре відзначили, особливо в Сполучених Штатах поставили "в залік", і буде реакція. Ірану цього просто так не пробачать", - підкреслив Арестович.

Іранські дрони "Shahed-136" у війні проти України: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

22 вересня на Миколаївщині окупанти завдали удару по Очаківському порту іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 (Шахід-136), один з яких влучив у буксир. В той же день українські військові збили на Миколаєві чотири іранських дрона-камікадзе.

Також 23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. Ще один дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.

Міністерство закордонних справ України вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.