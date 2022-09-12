Таким чином компанія обійшла заборону на продаж Україні сучасного озброєння.

Ізраїль продає Україні системи протидії беспилотникам. Посередником виступає Польща.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Відзначається, що обладнання продавали Польщі, щоб обійти відмову Ізраїлю продавати сучасне озброєння Україні. У компанії заявили, що не знали, що Варшава продасть озброєння Києву.

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Дані системи можуть перехоплювати безпілотник, вони класифікуються як "передові оборонні технології", тому не схвалені для продажу Україні.

Варто відзначити, що Ізраїль розгортає системи захисту від дронів уздовж своїх кордонів з Газою, Ліваном і Сирією і вважається світовим лідером в розробці технологій, в яких беруть участь кілька Ізраїльських фірм - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear і Avnon Group.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни поставили Україні значну кількість озброєнь, але Міністерство оборони Ізраїлю виступило проти продажу Києву як наступальних, так і передових оборонних систем, тому що це могло завдати шкоди "делікатним відносинам" Єрусалиму з Москвою.

Ізраїль намагається зберегти зв'язки з Росією через російські війська в Сирії. При це Єрусалим поставив Україні каски і захисні жилети, а також гуманітарну допомогу, в тому числі ліки і ковдри.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні поточного року Ізраїль призупинив безвізовий режим для громадян України і встановив квоту для 5 тисяч українців, які зможуть в'їхати в країну. Також була введена система електронних дозволів на в'їзд.

85 відомих євреїв-представників наукової, культурної, політичної та ділової еліти України - підписували звернення до Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати додаткові процедури, які ускладнюють в'їзд в країну українців, в тому числі тих, хто змушений шукати притулку через бойові дії.

3 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд українських громадян.

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