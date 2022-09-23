Є влучання в припортову зону. Також один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони ЗСУ.

Ворог атакував Одесу дронами-камікадзе Shahed-136, є загиблий.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Також зазначається, що один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони ЗСУ.

Іранські дрони Shahed 136 вже у війні Росії проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

Вже 13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 ("Шахід-136"). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Військові підтверджували, що Shahed-136, перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2", усе частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

Іранські безпілотники відносно малі і літають на дуже низькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО.

Тим не менше, за словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці БПЛА можна збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю, але найкраще для цього підходять зенітні гармати, а також українська "Шилка" або німецький "Гепард".

На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

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