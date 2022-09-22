На Миколаївщині українські військові збили чотири іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Південь".
"22 вересня близько 20:00 у небі над Миколаївщиною воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.
Іранські дрони "Shahed-136" у війні з Україною: що відомо
У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Підрозділи ЗСУ збили вже кілька таких БпЛА.
Сьогодні ворог завдав удару по Очаківському порту (Миколаївська область) іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один з яких влучив в буксир.
На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.
Минулого тижня Times of Israel повідомляла, що ізраїльська компанія продала Польщі системи з протидії іранським Shahed-136, щоби таким чином передати їх українським військовим. Згідно зі звітом, Міноборони Ізраїлю розуміло, що кінцевим користувачем систем буде Україна, але вирішило не втручатися.