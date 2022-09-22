Безпілотники Shahed-136 збито зенітними керованими ракетами.

На Миколаївщині українські військові збили чотири іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Південь".

"22 вересня близько 20:00 у небі над Миколаївщиною воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.

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Іранські дрони "Shahed-136" у війні з Україною: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Підрозділи ЗСУ збили вже кілька таких БпЛА.

Сьогодні ворог завдав удару по Очаківському порту (Миколаївська область) іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один з яких влучив в буксир.

На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

Минулого тижня Times of Israel повідомляла, що ізраїльська компанія продала Польщі системи з протидії іранським Shahed-136, щоби таким чином передати їх українським військовим. Згідно зі звітом, Міноборони Ізраїлю розуміло, що кінцевим користувачем систем буде Україна, але вирішило не втручатися.