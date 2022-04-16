Зараз російський режим розмірковує над тим, як піднести поразку населенню.

Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, заявив, що Росія вже програла війну проти України, тому наразі російський режим розмірковує над тим, як піднести поразку росіянам.

"Зараз головна проблема Росії не зовнішня, не українська. Вона для них внутрішня – як продати поразку", – заявив Арестович в ефірі "24 каналу".

Радник підкреслив, що напередодні росіяни вп'яте за 50 днів війни змінили офіційні цілі своєї, так би мовити, "спецоперації". Тепер найголовніше – взяти Маріуполь, чого б це не вартувало.

Втім, Арестович зауважив, що сьогодні президент Зеленський зробив заяву: якщо Російська Федерація винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

"Тепер Україна диктує умови, їм (Росії – ред.) немає чого відповісти. У них криза і катастрофа, вони не знають як виходити з цієї ситуації", – додав Арестович.

Арестович про масові ракетні обстріли росіян

По українських містах останніми днями збільшилися ракетні обстріли. Олексій Арестович запевняє, що це не наступ російських військ, це їхня помста за знищення "Москви" – флагмана (а точніше колишнього флагмана) Чорноморського флоту.

Напередодні в Міноборони РФ погрожували ударами по урядових будівлях у Києві. Проте радник глави ОП запевняє, що словами, характер і напрям цих ударів жодним чином не пов'язаний з наступом.

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