У День перемоги Путін не зможе показати своїх солдатів, як це було раніше.

Військова помпезність і видовищність параду до Дня перемоги в Росії буде різко контрастувати з важкими боями і невдачами в Україні. Експерти міркують, як Путін подасть публіці військові дії росіян.

Про це йдеться в матеріалі NBC News.

Донедавна Путін використовував паради в Москві 9 травня для згуртування громадян РФ і створення російської ідентичності на тлі розгрому нацистської армії Радянським Союзом.

Сам російський президент розповідав про загиблих і поранених членів сім'ї за часів блокади Гітлером Ленінграда.

Нині ж глава Кремля щорічно на День перемоги порушує питання сучасних проблем безпеки. "Це свідчить про цілі Росії у світовій політиці", - вважає політолог кафедри військових досліджень Королівського коледжу Бен Судавар.

Таким чином, Путін намагається донести до мас, що він – саме та людина, хто проведе країну через негаразди, як це вже було у 1945 році.

У День перемоги Путін не зможе показати своїх солдатів, як це було раніше, зазначив Судавар. Оскільки Росія вже "втратила тисячі" у війні з Україною.

Але, додав він, російському президенту буде "дуже легко" збрехати про перемоги в "спецоперації", тому що мало шансів, що хтось із військовослужбовців запротестує.

"Військові ЗС РФ можуть не погоджуватися зі своїм керівництвом, але вони цього не роблять публічно. Це не тільки страх відплати, це також страх бути звинуваченим у нелояльності", - пояснив Судавар.

Раніше генерал СБУ у відставці Андрій Кожем'якін заявив, що Путін поставив мету – захопити Донбас разом з Маріуполем до 9 травня, щоб подати це російській аудиторії як "перемогу".

Однак у такому випадку РФ ризикує повторити ті ж помилки, які були допущені командуванням на початку війни 24 лютого, пише Bloomberg.

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