Якщо Російська Федерація винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю порталу "Українська правда".
"Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх переговорах. Глухий кут — тому що ми не торгуємо територіями і нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", — сказав Зеленський.
У тому ж інтерв'ю президент розповів, що бесіди з РФ щодо Маріуполя тривають, хоча до переговірників довіри вже немає. Україна хоче домогтися режиму припинення вогню, щоб забрати поранених, жінок і дітей, але це залежить від бажання Росії.
"Вони пропонують нашим людям здатися. Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ (трагедія 2014 року під назвою Іловайський котел — УНІАН)", — підсумував Зеленський.
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