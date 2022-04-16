Це стане точкою неповернення, адже Україна не торгує "територіями і своїми людьми".

Якщо Російська Федерація винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю порталу "Українська правда".

"Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх переговорах. Глухий кут — тому що ми не торгуємо територіями і нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", — сказав Зеленський.

У тому ж інтерв'ю президент розповів, що бесіди з РФ щодо Маріуполя тривають, хоча до переговірників довіри вже немає. Україна хоче домогтися режиму припинення вогню, щоб забрати поранених, жінок і дітей, але це залежить від бажання Росії.

"Вони пропонують нашим людям здатися. Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ (трагедія 2014 року під назвою Іловайський котел — УНІАН)", — підсумував Зеленський.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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