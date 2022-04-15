Українські військові знищили крейсер, що коштував як 2 бюджети Інгушетії та майже 4 – Калмикії.

Знищений українськими військовими російський ракетний крейсер "Москва" коштував дорожче, ніж складає бюджет деяких регіонів РФ.

Про це свідчать дані UA War Infographics.

Український ПКР "Нептун" знищив крейсер, що коштував 59,9 млрд рублів. Це 2 бюджети Інгушетії та майже 4 - Калмикії.

"Москва" коштувала більше річних бюджетів таких регіонів:

Чувашія (55,4 млрд рублів);

Смоленська область (50,9 млрд рублів);

Астраханська область (50,8 млрд рублів);

Курганська область (50,2 млрд рублів);

Тамбовська область (50 млрд рублів);

Іванівська область (45,3 млрд рублів);

Мордовія (40,8 млрд рублів);

Чукотський АО (40,2 млрд рублів);

Псковська область (38,3 млрд рублів);

Новгородська область (36,6 млрд рублів);

Орловська область (36,3 млрд рублів);

Кабардіно-Балкарія (35,7 млрд рублів);

Марій Ел (35,4 млрд рублів);

Магаданська область (35,1 млрд рублів);

Костромська область (34,8 млрд рублів);

Північна Осетія-Аланія (34 млрд рублів);

Тува (33,3 млрд рублів);

Хакасія (32,8 млрд рублів);

Інгушетія (26,9 млрд рублів);

Карачаєво-Черкесія (26,2 млрд рублів);

Адигея (24,3 млрд рублів);

Алтай (21,7 млрд рублів);

Ненецький АО (19,4 млрд рублів);

Калмикія (16,3 млрд рублів);

Єврейське АО (11,8 млрд рублів).

Нагадаємо, що Forbes оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів (приблизно 62 млрд рублів).

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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