Знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

На півдні українські захисники знищили пускову установку С-300 російських окупантів.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 50 вогневих завдань, йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook.

Працювали по дислокації російських підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках.

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Підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки. Решта втрат російських військ дорозвідується.

Окупанти завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра та продовжують облаштування рубежів оборони.

Також вони ведуть ракетно-артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ і мирних населених пунктах, атакують дронами-камікадзе та ведуть щільну повітряну розвідку. Протягом бойового дня на різних напрямках було зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Відзначається, що корабельне угруповання російського флоту складається з 10 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Ситуація на півдні

Раніше речниця прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українська армія станом на 11 листопада звільнила близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні країни.

Також вона пояснила, чому на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей не було такої ж кількості трофеїв, як під час контрнаступу в Харківській області.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що наразі мирним мешканцям ризиковано поверататися на звільнені території, оскільки там ще триває розмінування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти замінували всі важливі об’єкти Херсонської області перед відступом.

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