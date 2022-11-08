Втім, українські воїни обрали тактику обережного просування, враховуючи потужності росіян.

Українські воїни стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку Луганської області. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуйовує.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни дійсно встигли стягнути резерви та підготуватися до оборони. Тому українські воїни притримуються тактики обережного просування.

На Луганському напрямку сконцентровано дуже велику кількість мобілізованих. За свідченнями українських воїнів, росіяни воюють на трупах власних солдатів. Ніхто не забирає тіла з поля бою.

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Як зазначив Гайдай, під Вугледаром та Бахмутом зараз поле бою всіяне російськими трупами. Найближчим часом така ж ситуація буде у напряму Сватове-Кремінна.

Гайдай також зазначив, що у Лисичанську накрили базу "кадирівців" та зауважив, що це був надто чутливий удар, адже кожна втрата "тіктокерів" для Росії дуже болюча. Полонених чеченців обмінюють миттєво, тож ліквідація кількох десятків "кадирівців" в одній будівлі - значна втрата для окупантів.

Голова ОВА наголосив, що триває евакуація з деокупованих населених пунктів. Люди ще залишаються в селах. Волонтери возять людей малими автівками, заїжджають в села на лічені хвилини, бо є ризик обстрілів.

Ситуація на Луганщині

5 листопада очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові кожного дня просуваються на 500 метрів вперед. Згодом стало відомо, що у Макіївці на Луганщині росіяни втратили 500 своїх солдатів, а ЗСУ не зупиняються та просуваються.

6 листопада Гайдай розповів, що контрнаступ українських воїнів у Луганській області сповільнився. Наразі найактивніші бої між Силами оборони України та російськими окупантами точаться навколо Сватового. Пропагандист РФ вже заявив про "марні" втрати окупантів на Донбасі та почав істерику через те, що там "марно ллється кров".

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