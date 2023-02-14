"Зуби дракона" - це залізобетонні конструкції, які використовують для перешкоджання руху танків та мотопіхоти.

Російські війська готуються до наступу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області й перекидають туди так звані "зуби дракони" - залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram. Він зазначив, що оборонні конструкції окупанти перевозять через місто в бік Бердянська.

Передислокацію "зубів дракона" помітили місцеві жителі Маріуполя, знявши відповідне відео.

Відео дня

Залізобетонні конструкції "зуби дракона" у війні проти України

Залізобетонні конструкції "зуби дракона" - це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. Вперше їх використали на фронті під час Другої світової війни для зміцнення лінії оборони. Вважається, що "зуби дракона" здатні значно ускладнити пересування танків та мотопіхоти з боку противника.

Наразі армія РФ намагається застосувати "зуби дракона" для зміцнення власних оборонних позицій в Україні. Відомо, що з виробництвом бетонних пірамід Росії допомагає Білорусь.

Ще у жовтні 2022 року повідомлялося, що окупанти встановлюють відповідні конструкції в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Найчастіше, росіяни перевозять свої конструкції саме через Маріуполь. 14 січня 2023 року по місту також проїхала колона з "зубами дракона" в бік Бердянська.

Однак такі зусилля окупантів марні перед можливостями ЗСУ. Нещодавно в мережу потрапив ролик, як українські військові з легкістю долають "зуби дракона" росіян.

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