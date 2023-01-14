Колона складалась з понад 70 вантажівок.

У тимчасово окупованому Маріуполі протягом дня фіксували активний рух російських автоколон військового забезпечення, які перевозили "зуби дракона".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на військових автівках було видно літери "Z" і "V".

"Маріуполь. Протягом дня знов посилені колони військового забеспечення. Понад 70 вантажівок, що перевозять "зуби дракон" та БК з боку Росії через Маріуполь в напряму Бердянська", - повідомив він.

Відео дня

Зазначимо, що рух російської військової техніки у окупованому місті фіксують регулярно.

Ситуація в Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі знаходяться понад 30 тис. росіян, серед яких кадировці, буряти та мобілізовані. Вони готують оборонні лінії біля міста.

Також окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Там росіяни звільнили з роботи всіх місцевих жителів.

У місті вже почалася масова примусова паспортизація. За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх вчителів, медиків, поліцейських.

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