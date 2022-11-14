Ці протитанкові бетонні піради широко застосовувалися у Другій світовій.

Українських військових не спиняють розміщені вздовж лінії оборони росіян так звані "зуби дракона" - пірамідальні бетонні перешкоди для просування противника.

На відзнятих бійцями кадрах видно, як танк ЗСУ наїжджає на протитанкові "піраміди", але долає їх без проблем.

Конструкції "зуби дракона" були відправлені для підготовки оборонних укріплень РФ в окупованих районах Запорізької і Херсонської областях ще в жовтні. Ці протитанкові бетонні піради широко застосовувалися у Другій світовій.

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Одночасно з цим ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин заявляв про зведення так званої "лінії Вагнера" на сході України.

У британській розвідці пояснювали, що таким чином Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за межами її нинішньої лінії фронту, імовірно, аби запобігти будь-яким раптовим просуванням українських сил у випадку прориву.

Відомо, що до виробництва цих "пірамід" росіяни залучили роботу кількох заводів у Маріуполі.

Провал Путіна у війні з Україною

11 листопада стало відомо про звільнення Херсона - єдиного обласного центру, який контролювали росіяни з моменту вторгнення 24 лютого.

Це стало для Путіна найбільшою поразкою у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Виведення окупантів з Херсона ускладнює взаємини глави Кремля з "фракцією яструбів". Наприклад, рашистський ідеолог Дугін напередодні закликав "принести Путіна в жертву".

Проблемою для Путіна стали й частково мобілізовані. "Мобіків" без підготовки кидають на найгарячіші ділянки фронту, що неабияк вдарило по наступальній спроможності окупантів і посилило критику Кремля й так невдоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

Наразі, констатують у британській розвідці, російські війська перейшли до оборони на більшості ділянок фронту.

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби розпочати з Україною переговори, проте вчергове в ультимативній формі.

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