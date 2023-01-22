Вперше транспортування бетонних пірамід з Гомеля помітили у грудні 2022 року.

У Білорусі виробляють бетонні піраміди, які називаються "зуби дракона", для оснащення оборонних ліній окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Такою інформацією поділилася моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму свіжому матеріалі. Як повідомили спостерігачі, жителі Гомеля вперше помітили перевезення "зубів дракона" у грудні 2022 року. Зазвичай їх транспортують на вантажівках КамАЗ з номерами як РФ, так і РБ. На одну машину навантажують 15-20 бетонних пірамід.

"За нашими даними, "зуби дракона" вже більше місяця виробляються на Гомельському заводі залізобетонних виробів і відправляються в РФ. Більш того, за попередньою інформацією, Гомельзалізобетон — це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення", — повідомили в моніторинговій групі.

Відео дня

Нагадаємо, "зуби дракона" виробляються із залізобетону і мають висоту від 90 до 120 сантиметрів. Вперше укріплення використовували за часів Другої світової війни, щоб перешкодити просуванню піхоти і танків.

Росія використовує "зуби дракона": що відомо

Рашисти застосовують пірамідальні укріплення при створенні оборонних ліній на тимчасово окупованих територіях. Їх помітили в Маріуполі, Мелітополі та Криму.

"Зуби дракона" також встановлюють у Бєлгородській області, щоб нібито перешкодити наступу ЗСУ. На території регіону ще в листопаді 2022 року вирішили будувати "засічну межу".

Минулої осені українські захисники показали, що "зуби дракона" не здатні зупинити техніку. На одному з відео бійці наїхали на ці піраміди, трохи підскочили і рушили далі.

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